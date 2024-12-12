В филармонии отметили юбилей Союза композиторов Азербайджана

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный 90-летнему юбилею Союза композиторов Азербайджана.

Как передает Day.Az, на открытии кандидат искусствоведения, музыковед Жаля Гуламова рассказала о славной истории национальной композиторской школы.

В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя - народного артиста, дирижера Фахраддина Керимова выступили заслуженные артисты Самира Ашумова (концертмейстер), Ильхам Наджафов (тютек), Инара Бабаева (сопрано), Турал Агасыев (тенор), лауреаты республиканских и международных конкурсов Натаван Гасанова (канон), Рамеш Пашаев (балабан) и Афтандил Гусейнов (нагара).

В программе концерта прозвучали произведения: Э. Дадашева "Приглашение к музыке", А. Гаджиасгарли - сюита для камерного оркестра "Марьям", Т. Мамедли - романс "Мое солнце", М. Аразбейли - "Фреска", А. Захид - "Вечная память" (посвящение памяти шехидов), Н. Нагиева - "Молитва солдата", И. Азманлы - "Туранские мотивы" (две части: "Девушка из железа" и "Гопуз моего отца Горкуда"), И. Гисмет Абдулла хореографическая фантазия на основе азербайджанских народных мелодий "Харыбюльбюль", Г. Абдуллаева - "Азербайджанский танец", Ф. Нагиев - "Скерцо".

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