Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару присвоено звание "Посол Культуры Тюркского Мира"

Нобелевский лауреат, турецкий и американский учёный, профессор, академик, д-р Азиз Санджар был удостоен звания "Посол Культуры Тюркского Мира" в соответствии с решением, принятым на 40-м заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, состоявшемся в городе Шуша, Азербайджане, передает в среду Day.Az со ссылкой на ТЮРКСОЙ.

19 января 2025 года на церемонии, состоявшейся в Культурном центре Фонда Санджара Азиза и Гвен Санджар в Северной Каролине (США), генеральный секретарь Султан Раев заявил, что специально подготовленный Орден посла культуры тюркского мира был вручён на основании единогласного решения министров Постоянного совета ТЮРКСОЙ.

В своём выступлении на церемонии генеральный секретарь Султан Раев подчеркнул, что профессор д-р Азиз Санджар является гордостью и вдохновителем тюркского мира и в свою очередь сказал:

"Господин Азиз Санджар, вы не только учёный, но и ценная личность, отражающая общее сознание и научную гениальность тюркского мира. Ваши исследования, которые принесли всему человечеству Нобелевскую премию, является примером для всех, благодаря вашей исключительной скромности и трудолюбию, которые отражают ценности тюркской культуры, а также вашим выдающимся успехам в мире науки. Ваша преданность своим корням и достижения на самых престижных мировых площадках - важный источник мотивации для всех нас. Это звание - не просто благодарность, а благодарность от всего тюркского мира. Для нас большая честь вручить вам звание посла культуры тюркского мира от имени стран-членов ТЮРКСОЙ".

Профессор д-р Азиз Санджар назвал звание "Посла Культуры Тюркского Мира" самой важной наградой в своей жизни. Заявив, что это звание более ценно, чем Нобелевская премия, Санджар сказал: "Эта награда, значит для меня больше, чем любая другая награда. Это была моя мечта. ТЮРКСОЙ - очень ценная организация, и я надеюсь, что она будет представлять нас во всём мире.

В своей речи Санджар также коснулся трудностей, с которыми сталкивался тюркский мир в плане единства на протяжении всей своей истории, и сказал: "В истории тюркские племена долгое время были разобщены. Однако если сегодня мы можем говорить о единстве, то большой вклад в это вносят наши главы государств, те, кто имеет тюркское сознание в своём сердце, и такие организации, как ТЮРКСОЙ".

Профессор д-р Санджар заявил, что с детства рос с осознанием тюркизма, и добавил следующее: "В 8 лет, я осознал, что тюркист. Я вырос с пониманием единства тюркского мира и тюркизма". Заявив, что он посетил все независимые тюркские государства, кроме Туркменистана, профессор д-р Азиз Санджар сказал, что он обратил внимание, что осознание тюркизма в тюркском мире очень сильно, и он испытал гордость оказанным ему гостеприимством во время посещения независимых тюркских государств: "Я - успешный учёный, но успешных учёных очень много. Мои братья и сёстры принимали меня как родного каждый раз, когда я приезжал к ним. Я ощутил тюркское единство на землях наших предков и стал свидетелем осознанного тюркизма в тюркском мире. И я был безмерно счастлив".

В конце мероприятия генеральный секретарь Султан Раев вручил профессору д-ру Азизу Санджару ценные подарки, отражающие единство и богатую культуру тюркского мира. Среди подарков были кафтан из Казахстана, калпак из Кыргызстана, национальный пояс из Узбекистана, трость с головой волка из Турции, символ Карабахской Победы, булавка на лацкан пиджака с дизайном Хары-Бюльбюль из Азербайджана и специальное издание Махтумкули Фраги из Туркменистана. За оказанную честь и подарки Санджар сказал: "Эти дары - символ единства и солидарности тюркского мира".