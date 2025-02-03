В Гянджинской филармонии открылась выставка, посвященная Дню молодежи

В Центре Urban при Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова открылась выставка, посвященная Дню молодежи, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В экспозиции представлены работы молодых и талантливых художников - Сельджан Аббаслы, Лалы Исмаиловой, Айдан Исалы, Сельджан Имамвердиевой, Айсель Гамидовой, Фатмы Гамзаевой, Жали Намазовой и других.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

Напомним, что в 1997 году великий лидер Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения 1-го Форума азербайджанской молодёжи - 2 февраля был объявлен "Днем молодежи Азербайджана".