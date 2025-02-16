https://news.day.az/culture/1730665.html В Италии выбрали победителя знаменитого песенного фестиваля Победителем 75-го музыкального фестиваля "Сан-Ремо" стал 23-летний исполнитель Олли с песней "Balorda nostalgia". Как сообщает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, второе место занял Лучио Корси, третье - у Брунори Саса, затем - Федес и Кристикки. Всего в конкурсе приняли участие 29 исполнителей.
В Италии выбрали победителя знаменитого песенного фестиваля
Победителем 75-го музыкального фестиваля "Сан-Ремо" стал 23-летний исполнитель Олли с песней "Balorda nostalgia".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, второе место занял Лучио Корси, третье - у Брунори Саса, затем - Федес и Кристикки.
Всего в конкурсе приняли участие 29 исполнителей. В финале состоялось голосование, где победителя выбирали среди пяти исполнителей.
Фестиваль прошел с 11 по 15 февраля на сцене исторического театра "Аристон" под девизом "Вместе".
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