В Италии выбрали победителя знаменитого песенного фестиваля

Победителем 75-го музыкального фестиваля "Сан-Ремо" стал 23-летний исполнитель Олли с песней "Balorda nostalgia".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, второе место занял Лучио Корси, третье - у Брунори Саса, затем - Федес и Кристикки.

Всего в конкурсе приняли участие 29 исполнителей. В финале состоялось голосование, где победителя выбирали среди пяти исполнителей.

Фестиваль прошел с 11 по 15 февраля на сцене исторического театра "Аристон" под девизом "Вместе".