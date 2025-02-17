Михаил Лабковский посетил могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня в Баку во Дворце Гейдара Алиева состоится выступление известного российского психолога, писателя, юриста, телеведущего и радиоведущего Михаила Лабковсокого. Публичная консультация, как называет ее психолог, состоится в рамках проекта "Большой разговор о любви и счастье", передает Day.Az.

Накануне выступления Михаил Лабковский, а также организаторы его выступления - руководители ивент-компании Azconsert Рене Торрес и Эльман Мамедов, а также известный журналист Гамид Гамидов - посетили могилу Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, а также выдающегося азербайджанского оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.