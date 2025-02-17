В Баку состоялась премьера спектакля "Долина кудесников"

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Долина кудесников" (Sehrbazlar dərəsi), поставленного заслуженным деятелем искусств, режиссером Бахрамом Османовым по одноименному произведению народного писателя, заслуженного деятеля науки, действительного члена НАНА, профессора Кямала Абдуллы, сообщает Day.Az.

Роман Кямала Абдуллы "Долина кудесников" был опубликован в 2006 году и издан на нескольких языках в разных странах мира. Написан в жанре философской притчи и повествует о необыкновенных событиях в Долине кудесников, обитатели которой способны управлять пространством и временем. "Долина кудесников" - это яркий образец постмодернистского романа в азербайджанской литературе. Роман построен на основе мифологического представления о том, что человек и человечество носят в глубине души и сознания любовь к идеалу, который противоположен реальному миру, где господствуют злодеяния и жестокость. Ведь человек не только физическое и биологическое явление, но и явление духовное. На фоне расшатанного в своих основаниях, жестокого реального мира автором создан образ идеального и гармоничного мира кудесников, где царит вечная весна, правда и красота. Реальное и мифологическое сначала противопоставляются как две противоположные крайности, а в конце произведения они сливаются в единое ценное - место обитания души и духовных ценностей...

Творческий коллектив был встречен овациями зрителей, а спектакль вошел в репертуар театра.

Художник - Геннадий Скоморохов, композитор - народный артист Сиявуш Керими, сценическая пластика - заслуженный артист Бахруз Ахмедли, художник по свету - Рафаэль Гасанов, ассистент режиссера Кенуль Керимова. В ролях - народные артисты Кязым Абдуллаев, Али Нур, заслуженные артисты Ровшан Керимдухт, Кязым Гасангулиев, Метанет Атакишиева, актеры Эльнур Гадиров, Эльчин Эфенди, Илаха Гасанова.