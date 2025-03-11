https://news.day.az/culture/1736192.html Классика в исполнении женщин на праздничном вечере в Баку - ФОТО В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, сообщает Day.Az.
Классика в исполнении женщин на праздничном вечере в Баку - ФОТО
В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, сообщает Day.Az.
В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста Фахреддина Керимова выступили солисты - Юлия Керимова (фортепиано) и Вяфа Бабаева (скрипка).
В программе прозвучали произведения европейских и русских композиторов.
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