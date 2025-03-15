Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта

В Доме-музее Узеира Гаджибейли прошел вечер, посвященный 115-летию создания оперетты "Не та, так эта" (O olmasın, bu olsun), известной также под названием "Мешади Ибад" (Məşədi İbad, по имени главного героя комедии). Мероприятие было приурочено к 140-летнему юбилею великого азербайджанского композитора, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, ученого-музыковеда Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.

О жизни и творчестве великого композитора на открытии рассказал директор музея, народный артист Сардар Фараджов. В этом году этот очаг культуры отмечает 50-летний юбилей, было также рассказано о его истории, деятельности, работе по сохранению творческого наследия гениального композитора, вручены благодарности. Заведующая отделом экспозиции и массовой работы Дома-музея Узеира Гаджибейли Вафа Багирзаде, представив подробный анализ драматических и музыкальных особенностей произведения, подчеркнула его особое значение в творчестве композитора. Кинокритик Гаджи Сафаров представил адаптацию произведения к экранизации с историко-художественной точки зрения. Фильм Гусейна Сеидзаде "Не та, так эта", снятый в 1956 году, не только входит в сокровищницу национальной культуры, но и по сей день является одним из самых любимых. Искусствовед Садагат Алиева в докладе "Одежда как важный элемент" рассказала о важности сценической одежды для успеха спектакля, как эти детали помогают зрителю глубже понять историю.

Актеры Азербайджанского государственного академического музыкального театра - заслуженный артист Шовги Гусейнов, Нахида Оруджова и Айдан Гасанова представили сценки из спектакля "Не та, так эта".

"Не та, так эта", или "Мешади Ибад" - музыкальная комедия (оперетта) в четырёх действиях Узеира Гаджибейли, написанная в 1910 году. В ней отражены социально-бытовые отношения в дореволюционном Азербайджане. Это второе произведение композитора в этом жанре. Наряду с его третьей опереттой "Аршин мал алан", комедия "Не та, так эта" также считается национальной классикой. Со дня постановки была с большим успехом представлена не только в Азербайджане, но и представлена на мировых сценах, так же, как и одноименный фильм.