Немецкий исполнитель Леонард Шик впервые выступит в Баку

Известный немецкий исполнитель на клавесине и органе Леонард Шик впервые выступит в Азербайджане в Зале камерной и органной музыки Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

"Леонард Шик выступит как органист и клавесинист 27 и 28 марта. На своем мастер-классе 24 марта на тему "Исполнительские традиции эпохи барокко" он затронет очень интересные моменты. Мы приглашаем вас на яркие музыкальные вечера в рамках этих дней барокко!" - говорится в сообщении.

Леонард Шик интересуется органологией и проводит исследования о клавесинах И.С. Баха. Талантливый исполнитель Шик выступал с концертами в Швейцарии, Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Венеции, Португалии, Бельгии, Словении и Финляндии, а также проводил мастер-классы в Венецианской консерватории. Он много лет принимал участие в Немецком молодежном оркестре под руководством Б. Эрбена, Р. Альпермана, Г. Кальвета и С. Майя.

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