https://news.day.az/culture/1739362.html В Баку прошел концерт "Венок Новруза" - ФОТО В фойе Международного центра мугама с праздничным концертом "Novruz çələngi" (Венок Нворуза) выступил Хор имени Джахангира Джахангирова под управлением художественного руководителя Тараны Юсифовой, сообщает Day.Az.
В Баку прошел концерт "Венок Новруза" - ФОТО
В фойе Международного центра мугама с праздничным концертом "Novruz çələngi" (Венок Нворуза) выступил Хор имени Джахангира Джахангирова под управлением художественного руководителя Тараны Юсифовой, сообщает Day.Az.
В концертной программе, посвящённой празднику Новруз, были представлены композиции азербайджанских классиков и современных авторов - Узеира Гаджибейли "Bəri bax", Солтана Гаджибекова "Laçın", Тараны Юсифовой "Ay qadası", Вагифа Мастанова "Oyna, yar" и т.д., народные песни в хоровом исполнении, а также хореографические номера Офелии Султановой.
Концертмейстер - Эртогрул Алпертюрк.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
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