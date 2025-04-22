Умер скульптор Зураб Церетели

Скульптор, художник-монументалист и президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер в возрасте 91 года, сообщил ТАСС его помощник Сергей Шагулашвили, отметив, что причиной смерти стала остановка сердца, передает Day.Az.

"Зураба Константиновича не стало в полвторого ночи. Сейчас решаем, когда пройдет прощание", - сказал собеседник агентства. По его словам, причина смерти художника - остановка сердца.

Зураб Церетели - живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств. Родился в Тбилиси. Руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, в 1995 году - главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве. Произведения художника украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих зарубежных государств.