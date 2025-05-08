Фарид Казаков представил в Стамбуле свой новый спектакль

На сцене культурного центра Bilim Beyoğlu в Стамбуле состоялась премьера хореографического моноспектакля "Многогранность", автором и исполнителем которого стал лауреат международных конкурсов, амбассадор Азербайджана и Турции в Европейской ассоциации культуры, выпускник Бакинской хореографической академии и Московского государственного института культуры Фарид Казаков.

Как сообщил Day.Az автор, произведение, сочетающее в себе элементы современного танца и глубокой драматургии, стало философским размышлением о внутренней природе человека. Спектакль раскрывает борьбу между светом и тьмой, добром и злом - двумя извечными началами, которые переплетаются и вступают в противоборство в душе каждого человека. Это не просто танец - это диалог с самим собой, поставленный на язык тела, движения и ритма.

Особую эмоциональную глубину постановке придало то, что спектакль был также посвящён памяти выдающейся личности - народной артистки Азербайджана, прославленной балерины, хореографа и педагога Тамиллы Ширалиевой (1946-2025). Именно она стала для Фарида Казакова наставником, источником вдохновения и путеводной звездой в мире искусства. Её кончина 12 марта оставила глубокий след в сердцах многих учеников и поклонников, и спектакль стал трогательным актом благодарности и вечной памяти.

Украшением вечера стало участие учеников Kazakov International Academy и Elita Sport Club, которые придали спектаклю многоголосие, превратив его в пластическое откровение о сложности человеческой души, где каждый жест несёт смысл, а каждое движение - внутреннюю правду.

Спектакль "Многогранность" не оставил равнодушным ни одного зрителя, вызвав эмоции, когда сцена говорит сердцем.