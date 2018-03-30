Центр мугама представил грандиозный концерт древнего инструмента лиры - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама состоялся концерт в рамках проекта "Жемчужины этнической музыки".

В этот вечер публику ждал невероятный концерт - исполнитель на древнем струнном инструменте лире - художественный руководитель Афинского оперного театра, композитор и музыкант Никос Ксантулис впервые выступил в Азербайджане. Концерт был приурочен к Государственному Дню Независимости Греции и проходил при поддержке посольства Греции.

Солист вечера - Никос Ксантулис в сопровождении камерного оркестра "Виртуозы Баку" представил грандиозную концертную программу. Украсил вечер своим уникальным голосом известный контртенор, заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров. За дирижерским пультом стоял заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов маэстро Эйюб Гулиев.

Стоит отметить, что для оркестра "Виртуозы Баку" данный концерт стал дебютом. В его составе известные музыканты - настоящие виртуозы - заслуженный артист Алексей Милтых (виолончель), лауреат международных конкурсов Узеир Махмудбейли (альт), Солтан Мамедова (скрипка), Гамар Гаджиева (скрипка), Эльдар Исабабаев (контрабас) и др. Концертмейстер оркестра известный скрипач Ровшан Амрахов.

Исполнением гимнов Азербайджана и Греции оркестр открыл вечер, после чего в исполнении Никоса Ксантулиса прозвучал гимн, написанный во втором веке нашей эры, на греческом, английском и русском языках.

На мероприятии присутствовали посол Греции в Азербайджане Никос Канеллос, представители различных посольств, общественные деятели и иностранные гости, а также меломаны столицы, которые сопровождали каджое исполнение продолжительными овациями и возгласами "браво".

В исполнении солистов и оркестра прозвучали произведения, написанные специально для лиры, а также музыка в стиле барокко, произведения классических и современных азербайджанских и зарубежных композиторов. Так впервые в Баку прозвучали произведения Никоса Ксантулиса - "Концерт для лиры и оркестра", сюита "Eumenides" и сюита "Eleni". В исполнении контратенора Ильхама Назарова прозвучала ария Орфея из оперы "Орфей и Эвридика" Кристофа Глюка, а мелодию из этой же оперы великолепно сыграл скрипач Ровшан Амрахов. Также Ильхам Назаров исполнил арию из оперы "Ринальдо" Георга Генделя. Танец Аиши из балета Гара Гараева "Семь красавиц" в исполнении оркестра также вызвал громкие аплодисменты публики.

Также в этот вечер произошла мировая премьера произведения известного композитора, который проживает в Азербайджане, итальянца Стефано Мускаритоло "A Zacinto", написанная специально для лиры и контртенора. В исполнении солистов данное произведение вызвало безумный восторг зала. Сам Никос Ксантулис же, будучи впечатлен такой прекрасной работой наших музыкантов, назвал Стефано Мускаритоло, Ильхама Назарова и Эйюба Гулиева гениями.

Настоящим сюрпризом вечера стало неожиданное исполнение азербайджанской народной песни "Сары гялин" на лире. Плавный переход греческого произведения "Sadness" в исполнении Никоса Ксантулиса и Ильхама Назарова в "Сары гялин" ошеломило публику, которая затаив дыхание насладилась исполнением музыкантов, после чего взорвалась аплодисментами.

В заключении вечера зал долго аплодировал стоя и просил музыкантов исполнить "бис". Оркестр под руководством дирижера Эйюба Гулиева, решив поздравить Грецию, исполнили знаменитые вариации на тему "Happy birthday" в обработке Петера Хайдриха в стиле Моцарта, Бетховена, Штрауса, аргентинского танго и венгерского чардаша.

В беседе с Day.Az композитор, исследователь, научный сотрудник Академии Афин Никос Ксантулис поделился впечатлениями об Азербайджане и нашей музыке.

Ксантулис является профессором трубы, гармонии и контрапункта в Афинской консерватории (Греция). В течение двадцати пяти лет (1983-2008) служил главным трубачом в Национальном оркестре греческой оперы, а с мая 2009 по 2012 год возглавлял образовательный отдел той же Оперы. В качестве композитора и солиста он неоднократно выступал и представлял свою музыку в Греции и за рубежом (США, Австралия, Канада, Китай, Россия, Швеция, Италия, Болгария, Турция и т.д.). Его работы включают переводы древних греческих теоретиков музыки. Он написал музыку для постановок трагедий с использованием восстановленных древних инструментов (лира, авлос, тимпанон и салпинкс), написал четыре детские оперы, две из которых были представлены Греческой национальной оперной труппой. Последние шесть лет он возобновил технику древнегреческой лиры в своих исследованиях, основанных на изображениях керамики и древнегреческой литературы.

"14 лет назад я по заказу одной исполнительницы написал древнегреческую музыку, зная лишь некоторые ноты. Эта музыка меня настолько притянула к себе, что я тогда решил, что могу заниматься древним инструментом лирой также как занимался трубой - каждый день. По много часов и много лет я учился исполнению на этом инструменте, и сейчас я могу сказать, что играю. Нет легких инструментов, а лира это национальный инструмент греков, появившийся задолго до нашей эры. Но сегодня на нем никто не играет", - сообщил музыкант.

Ксантулис также признался, что влюбился в Азербайджан.

"Я здесь три дня, успел пройтись по городу, он великолепен, есть особый характер во всем - архитектуре, людях. Я также был в Национальной консерватории, выступил там с лекцией о древнегреческой музыке и дал концерт.

Я восхищен азербайджанской музыкой. Это музыка души. Здесь потрясающие музыканты, композиторы и прекрасные концертные залы. А в Центре мугама просто великолепная сцена, акустика, инструменты. Я очень рад быть здесь, выступать с азербайджанскими музыкантами", - сказал Н. Ксантулис.

Отметим, что в фойе Центра мугама были представлены картины посла Греции Никоса Канеллоса и работы азербайджанской художницы Наргиз Гулиевой на тему Греции.

Напомним, что в рамках проекта "Жемчужины этнической музыки" в Центре уже проводились концерты этнических музыкантов из Румынии, Молдовы, Турции и других стран. Центр мугама также реализовывал очень успешный проект "Sound Waves", в рамках которого нашу страну с концертами посетили этнические музыканты из Италии, Испании, Греции, Португалии и других стран. Они встречались на сцене с азербайджанскими мугамными исполнителями и вместе создавали прекрасные композиции из синтеза музыкальных культур двух стран.

Франгиз Агаларова