Азербайджан огласил направления новых экспортных миссий в 2018 году

До конца текущего года Азербайджан планирует организовать еще 12 экспортных миссий. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Абдуллаева, с учетом уже организованной в город Астрахань торговой миссии их общее число в 2018 году достигнет 13.

"Экспортные миссии будут организованы в Швейцарию, Монголию, Турцию, Казахстан, Болгарию, Германию, Саудовскую Аравию, ОАЭ. По две миссии будет отправлено в Россию и Китай. До конца текущего года Азербайджан также выступит единым стендом на шести международных выставках", - сказал Абдуллаев.

Исполняющий обязанности президента AZPROMO также отметил, что в конце текущего месяца планируется открытие торгового дома Азербайджана в Украине, а в следующем месяце в Латвии. До конца текущего года также будет открыт винный дом Азербайджана в Шанхае, добавил Абдуллаев.

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