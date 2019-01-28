Азербайджан получил от Казахстана плавучую буровую установку - ФОТО
28 января 2019 10:55 308
Азербайджанская госкомпания SOCAR модернизирует и будет использовать в своих проектах плавучую буровую установку Satti, принадлежащую казахстанской "КазМунайГаз". Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR.
Это предусмотрено меморандумом взаимопонимания, подписанным SOCAR и "КазМунайГаз". Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев.
В рамках меморандума стороны также изучать материалы для определения возможностей для совместных геологических и геофизических разведок.
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