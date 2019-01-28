Азербайджан получил от Казахстана плавучую буровую установку - ФОТО

28 января 2019 10:55

Азербайджанская госкомпания SOCAR модернизирует и будет использовать в своих проектах плавучую буровую установку Satti, принадлежащую казахстанской "КазМунайГаз". Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR.

Это предусмотрено меморандумом взаимопонимания, подписанным SOCAR и "КазМунайГаз". Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев.

В рамках меморандума стороны также изучать материалы для определения возможностей для совместных геологических и геофизических разведок.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az