Азербайджан модернизирует механизм господдержки предпринимателей

Министерство экономики и Государственный таможенный комитет Азербайджана подписали меморандум об упрощении торговли, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Документ в рамках конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах", подписали министр экономики Шахин Мустафаев и председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

Меморандум предусматривает проведение совместных мероприятий по упрощению торговли, а также расширение сотрудничества в сфере обеспечения устойчивого развития и диверсификации экономики, совершенствования механизма государственной поддержки предпринимательства, создание благоприятной среды для участников внешнеэкономических операций, оптимизацию импортно-экспортных операций и другие вопросы.