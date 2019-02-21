Румынская компания Romgaz подписала "Письмо о намерениях", адресованное Консультативному совету по "Южному газовому коридору" (ЮГК), выразив интерес к анализу возможности использования ЮГК компанией, передает Trend со ссылкой на сообщение от Romgaz, передает Day.Az.

"На пятом ежегодном заседании Консультативного совета по "Южному газовому коридору" в Баку, Romgaz подтвердила свою поддержку развитию "Южного газового коридора", рассматривая возможность развития инфраструктуры для транспортировки газа посредством болгарско-румынского интерконнектора и проекта BRUA (Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия) в контексте развития отношений с Азербайджаном и потенциального партнерства с азербайджанской госкомпанией SOCAR", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "Письмо о намерениях", адресованное Консультативному совету ЮГК, подписал генеральный директор Romgaz Адриан Волинтиру.

"В этом официальном письме Romgaz выразил заинтересованность в анализе возможного использования инфраструктуры "Южного газового коридора" для обеспечения безопасности поставок природного газа и возможности диверсификации источников поставок газа как для Румынии, так и для соседних стран", - сказали в компании.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.