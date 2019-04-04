С завтрашнего дня начнется оказание финансовой помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в торговом центре "Диглас" в Баку.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на брифинге министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Министр отметил, что это первый этап оказания финансовой помощи, в рамках которой предприниматели смогут получить часть средств. Оставшаяся часть будет выплачена после того, как будет установлена окончательная сумма ущерба.

По словам министра, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в течение трех дней были подготовлены правила по выдаче компенсации предпринимателям.

"Для получения выделенных средств, пострадавшие лица должны обратиться с заявлением в Фонд развития предпринимательства, который выплатит их через Kapital Bank и Azer Turk Bank", - сказал министр.

Мустафаев подчеркнул, что банковская комиссия при получении денег удерживаться не будет.

"Это условие также зафиксировано в правилах выдачи материальной помощи. Изначально по распоряжению главы государства было выделено три миллиона манатов в этих целях, при этом установлено, что владельцам магазинов будет выдаваться 10 тысяч манатов, а владельцам прилавков - по две тысячи манатов", - сказал министр.

Министр также отметил, что пострадавшие предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами. Всего, как ожидается, будет выделено льготных кредитов на 14-15 миллионов манатов.

"Работа в этом направлении начнется в самые кратчайшие сроки", - добавил министр.

Напомним, что 26 марта в торговом центре "Диглас" произошел сильный пожар.

Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.

28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло совещание, проведенное в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре "Диглас".

Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь.

В течение нескольких дней были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю.

Предприниматели получили магазины в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.