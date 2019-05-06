Анкара, Баку и Москва подпишут меморандум о взаимопонимании по развитию грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает Day.Az.

Как отметили в министерстве, подписание меморандума состоится сегодня в Анкаре между министерством транспорта и инфраструктуры Турции, российским ОАО "РЖД" и азербайджанским ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отметим, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.