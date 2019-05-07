Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены сотрудничать с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится на сайте министерства энергетики Азербайджана.

В сообщении говорится, что во время встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с делегацией из ОАЭ во главе с шейхом Ахмедом Далмук аль-Мазруи также обсуждались возможности сотрудничества с азербайджанской госкомпанией SOCAR.

Шахбазов отметил, что связи между Азербайджаном и ОАЭ находятся на высоком уровне по многим направлениям, а также имеется потенциал для их развития в энергетическом секторе.

Министр сказал, что во время встречи министров ОПЕК+ в Баку состоялись переговоры с министром энергетики ОАЭ Сухаилем аль-Мазруи.

"В качестве итога этих переговоров в настоящее время начаты обсуждения с компанией "Mubadila", а также ведется сотрудничество с компанией "Masdar" в сфере альтернативной энергетики", - сказал Шахбазов.

Также министр проинформировал присутствующих о комплексных мерах, проводимых в сфере альтернативной энергетики, о созданной в Азербайджане благоприятной среде для инвесторов.

Отметим, что 18 марта в Баку состоялось 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.