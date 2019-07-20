На фоне появления новых компаний-производителей мясомолочной продукции в Азербайджане на местном рынке наблюдается заметный рост числа участников рынка. В целом, это положительно влияет на развитие рынка, поскольку появление новых торговых марок, увеличивает возможности выбора для потребителей. С другой стороны, рост конкуренции стимулирует компании работать более качественно. В частности, производители стремятся расширить ассортимент, увеличить клиентскую базу в Азербайджане и постепенно осваивают внешний рынок.

Как передает Day.Az, об этом пишет Trend.

На данный момент, основными игроками местного рынка мясомолочной продукции являются такие производственные компании, как SAB, Atena, Oz Sud, Nur Sud, Alsana, Oz Dad.

Все шесть компаний стремятся увеличить объемы производства, налаживают экспорт на рынки ближнего зарубежья и в направлении Европы. Понятно, что в условиях конкуренции, сложно сохранять лидерство на рынке, особенно если растет число новых игроков. Поэтому, судя по производственным показателям, среди шести лидеров наибольшим спросом на рынке пользуется продукция компаний Nur Sud и SAB. Эти компании, особенно в последние годы, активно наращивали объемы производства, расширяли ассортимент и возможности экспорта своей продукции.

В частности, осенью текущего года на местном рынке появятся новые разновидности колбасных изделий компании SAB. Причем ассортимент колбас пополнится за счет новых разновидностей, таких как колбасные и куриные чипсы, сыровяленная колбаса, предусмотренных в основном для экспорта. На данный момент на предприятии SAB производится 60 видов мясной продукции, из которых примерно половина предусмотрена для экспорта. Компания экспортирует колбасные изделия в Россию, Грузию в Турцию, в ее планах расширение географии экспорта в направлении Центральной Азии.

Параллельно компания работает над расширением ассортимента линейки молочных продуктов. До конца текущего года планируется производство новых разновидностей кисломолочных йогуртов, поскольку компания взяла курс на увеличение объемов производства молока. Ежедневно на предприятии перерабатывается около 200 тонн молока, этот показатель планируется увеличить до 300 тонн. В настоящее время на предприятии, расположенном в городе Хырдалан, производится 50 видов молочной продукции под торговой маркой SAB.

Другая компания Nur Sud, которая зарекомендовала себя в качестве серьезного конкурента на данном сегменте рынка, расширяет свой ассортимент за счет налаживания новых производств сыров и йогуртов. Объемы производства компании увеличились за шесть месяцев текущего года на 50 процентов, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. При этом в планах компании увеличить этот показатель еще на 30 процентов к концу 2019 года. Налаживается экспорт на рынки ближнего зарубежья - Россию и Грузию, рассматривается перспектива поставок на рынки стран Центральной Азии.

Между тем, хорошие показатели демонстрирует еще один производитель молочной продукции - компания Atenа, появившаяся на рынке сравнительно недавно. Не исключено, что она может стать серьезным конкурентом для SAB и Nur Sud, причем в недалекой перспективе. На это указывают несколько факторов: во-первых, компания уже сегодня имеет достаточно солидную клиентскую базу, и молочная продукция под брендом Atena на 90 процентов реализуется на местном рынке. Компания активно работает над разработкой новых видов молочных продуктов, айранов, йогуртов, сливок, сыров, начато производстве сырной продукции под брендами "Гауда" и "Моцарелла" с использованием новейших зарубежных технологий. До конца года компания планирует увеличить объемы производства до 40 процентов, что также хороший результат. Параллельно начаты переговоры по экспорту с партнерами в СНГ, и в ближайшие месяцы ожидаются первые экспортные поставки. Еще одним преимуществом является то, что расположенные в Агджабеди производственные мощности компании Atena включают собственную молочную ферму и земельный участок, что является гарантией производства экологически чистой продукции.

Можно прийти к заключению, что рынок мясомолочной продукции в Азербайджане достаточно конкурентоспособен, а появление новых производителей - серьезный стимул, чтобы опытные игроки не "расслаблялись", а искали новые возможности для наращивания предложения внутри страны и за ее пределами. Это в интересах производителей, покупателей, а также азербайджанской экономики, с учетом намеченного курса на продвижение национального бренда "Made in Azerbaijan" на внешние рынки.

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