Посвященный Дню Республики 28 Мая турнир по мини-футболу "Gilan Kuboku", приближается к самой захватывающей кульминационной части.

В борьбе за "Gilan Kuboku" приняли участие 16 команд, состоящих из сотрудников различных компаний, действующих в нашей стране. Финалистами турнира, отличившегося высокой подготовкой команд участников, яркими играми и укреплением дружеских отношений между компаниями, стали команды "Gilan Holding" и "Azersun Holding".

Завтра, 26 июля 2019 года на мини-футбольном поле Дворца водного спорта матч за первое место в чемпионате "Gilan Kuboku" состоится между командами "Gilan Holding" и "Azersun Holding". Команды "FAB Boya" и "Kapital Bank", с большим энтузиазмом участвующие в турнире и демонстрирующие амбициозную и мощную игру, определят между собой обладателя третьего места.

Отметим, что на турнире по мини-футболу "Gilan Kuboku", посвященном Дню Республики, общий призовой фонд для команд, занявших первые 3 места, составляет 18.000 AZN. Команда, занявшая первое место, получит приз в размере 10,000 AZN, 2-е место - 5,000 AZN, 3-е место - 3,000 AZN.

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