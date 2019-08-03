Азербайджанские банки стали выдавать больше кредитов
На первое июля 2019 года общий объем кредитного портфеля банковского сектора и небанковских кредитных организаций составил почти 13,5 миллиарда манатов. Это на 4,43 процента больше по сравнению с началом года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), передает Day.Az.
Доля государственных банков в выданных кредитах составила 2,2 миллиарда манатов (16,2 процента от общего портфеля), частных - 10,9 миллиарда манатов (81,3 процента), небанковских кредитных организаций (НБКО) - 336,6 миллиона манатов (2,65процента).
За аналогичный период прошлого года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 12,1 миллиарда манатов.
Распределение кредитного портфеля по сферам экономики (июнь 2019 года):
|
Торговля и сектор услуг
|
Энергетика, химия и сектор природных ресурсов
|
Сельское хозяйство и переработка
|
Строительство и имущество
|
Промышленность и сектор производства
|
Транспорт и связь
|
Домохозяйства
|
Объем кредитов
|
Доля (%)
|
Объем кредитов
|
Доля (%)
|
Объем кредитов
|
Доля (%)
|
Объем кредитов
|
Доля (%)
|
Объем кредитов
|
Доля (%)
|
Объем кредитов
|
Доля (%)
|
Объем кредитов
|
Доля (%)
|
Июнь 2019 года
|
2303,3
|
17,1
|
445,1
|
3,3
|
501,9
|
3,7
|
368,7
|
2,7
|
784,0
|
5,8
|
1335,6
|
9,9
|
5801,8
|
43,0
|
июнь 2018 года
|
2039,3
|
15,1
|
296,6
|
2,2
|
465,1
|
3,4
|
515,0
|
3,8
|
682,9
|
5,1
|
1157,4
|
8,6
|
4824,2
|
35,8
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.
Официальный курс на третье августа 2019 года составляет 1,7 AZN/USD.
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