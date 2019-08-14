Для российских компаний проведут ознакомительную миссию в Азербайджан
В октябре 2019 года Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организует для российских компаний ознакомительную миссию в Азербайджан. Как передает Day.Az, об сообщает Trend со ссылкой на Azpromo.
По информации фонда, миссия организовывается для компаний, работающих на рынке России. Для приобретения будут предлагаться вина и другие алкогольные напитки.
Компании, желающие принять участие в миссии, до 15 сентября должны представить все необходимые документы.
Иностранные граждане, принимающие участие в ознакомительной миссии, будут обеспечены гостиницей и билетами на транспорт за счет министерства экономики Азербайджана.
Ознакомительные миссии предусмотрены для покупки ненефтяной продукции Азербайджана. Группы в составе 10 человек могут находиться в стране не более шести дней.
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