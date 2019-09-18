ОАО "Муганьбанк" подписал соглашение о сотрудничестве с Bakcell. В рамках сотрудничества с 16 сентября 2019 года всем абонентам мобильного оператора "Bakcell", присоединившимся к программе "Ulduzum", будут предложены все виды пластиковых карт ОАО "Муганьбанк" со скидкой 15%.

Отметим, что клиенты, присоединившиеся к программе лояльности "Ulduzum", могут обратиться в любой филиал или отделение Муганьбанка предоставив код "Ulduzum".

ОАО "Муганьбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 42 филиала и 9 отделений ОАО "Муганьбанк" в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганьбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.

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