Forbes представил результаты третьего ежегодного списка 250 наиболее уважаемых компаний мира.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе Orta Communications.

В него вошли 6 российских компаний - ЛУКОЙЛ, возглавляемый Вагитом Алекперовым, Объединенная Авиастроительная Компания (ОАК), Россети, Сбербанк, Банк ВТБ и Транснефть.

ЛУКОЙЛ стала единственной представленной в рейтинге российской нефтегазовой компанией и делит категорию с испанской и китайской организациями. Ранее компания возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России по версии журнала.

Лидер глобального рейтинга по версии Forbes - платежная система Visa. Калифорнийская компания поднялась на три позиции вверх в сравнении с прошлым годом и сместила крупнейший мировой медиаконгломерат The Walt Disney Company, который в этом году оказался лишь на 7 позиции.

Forbes представляет рейтинг самых уважаемых в мире компаний с 2017 года, проводя опрос 15 000 респондентов из 50 стран мира, которые оценивают благонадежность, социальную ответственность, а также отношение к сотрудникам.

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