В Азербайджане предпринимаются успешные шаги для реализации международных и региональных транспортных проектов с целью увеличения транзитного потенциала страны, а существующая железнодорожная инфраструктура модернизируется.

Об том сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов на встрече с председателем правления председателем правления "Узбекских железных дорог" Хуснутдином Хасиловым в Минске (Беларусь). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.

По словам Гурбанова, Азербайджан стал крупным региональным транзитным и логистическим узлом.

В свою очередь Хасилов подчеркнул важность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Также отметил, что Узбекистан заинтересован в активном использовании этого маршрута и увеличении объема внешней торговли.

В ходе встречи было принято решение о дальнейшем расширении двусторонних отношений.

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