В 2020 году из государственного бюджета Азербайджана предусматривается выделение 193,7 миллиона манатов на научные расходы.

Как сообщает в пятницу Trend, это отмечается в проекте государственного бюджета на 2020 год, представленном министерством финансов, передает Day.Az.

Согласно проекту, эта сумма на 57,4 миллиона манатов или на 42,1 процента выше, чем 2019 году.

На осуществление научных программ и мероприятий предусмотрено 12,3 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на финансирование управления организациями, занимающимися фундаментальными научными исследованиями, поддержке фундаментальных научных исследований, осуществляемых государственными или частными научно-исследовательскими организациями.

В государственном бюджете на 2020 предусмотрено 4,2 миллиона манатов для Фонда развития науки при Президенте Азербайджана и 10 миллионов манатов для укрепления материально-технической базы научных учреждений.

Внебюджетные расходы организаций, финансируемых из вспомогательного отдела научных расходов государственного бюджета на 2020 год, составят 4,2 миллиона манатов, что выше аналогичной суммы прошлого года на 0,3 миллиона манатов или 7,5 процента.

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