Объем финансовых средств, выделенных из государственного бюджета на развитие киноискусства в Азербайджане, увеличивается в пять раз.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, эта информация отражена в проектах по государственному и сводному бюджетам Азербайджана на 2020 год.

Согласно проектам, как часть расходов, выделенных на другие учреждения и меры в сфере культуры, искусства, информации, физкультуры, молодежной политики, на расходы связанные с развитием кино в Азербайджане выделяется 7,5 миллиона манатов. По сравнению с 2019 годом эта сумма выше на шесть миллионов манатов или в пять раз.

Наряду с этим, с целью расширения пропагандистской работы о культуре, истории, социально-экономическом развитии, научно-техническом и туристическом потенциале Азербайджана на расходы по содержанию центров культуры Азербайджана, действующих в зарубежных странах, будет выделено 6,4 миллиона манатов.

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