https://news.day.az/economy/1168448.html В Азербайджане подешевеет сельхозпродукция
В Азербайджане подешевеет сельхозпродукция
В Азербайджане объем производства, полученного от продажи сельскохозяйственной продукции, на 10 лет освобождается от налогов.
Этот вопрос отражен в законопроекте "О внесении изменения в Налоговый кодекс", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
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