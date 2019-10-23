В Азербайджане объем производства, полученного от продажи сельскохозяйственной продукции, на 10 лет освобождается от налогов.

Этот вопрос отражен в законопроекте "О внесении изменения в Налоговый кодекс", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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