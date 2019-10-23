Обновление министерства экономики сыграет важную роль в решении задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом сказал Day.Az известный азербайджанский экономист Вугар Байрамов.

Проводимые в Азербайджане структурные реформы очень важны - и конечно, они сопровождаются и кадровыми преобразованиями. Это крайне необходимо для того, чтобы сама структура - система управления - была еще более гибкой и оперативной. Гибкость управленческой системы - это один из приоритетных вопросов", - сказал Байрамов.

Создание структуры, имеющей расширенные полномочия в экономической сфере, следует рассматривать как один из элементов структурных реформ, проводимых главой государства, отметил Байрамов.

"Мы, эксперты, поддерживаем расширение министерства экономики, потому что это очень важно с точки зрения развития Азербайджана и создает возможность для принятия оперативных решений", - добавил он.

По словам эксперта, создание новой структуры важно и с точки зрения развития бизнеса в стране. "Это может открыть новые возможности для предпринимателей. И налоговое регулирование, и предоставление бизнесу финансовых возможностей теперь сконцентрированы в рамках одного ведомства. Это серьезно повлияет на дальнейшее улучшение делового климата в стране", - сказал Байрамов.

По его словам, обновление министерства экономики сыграет важную роль в решении задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым. "В первую очередь речь о таких задачах, как борьба с монополизмом, создании конкурентной среды на различных рынках, полном устранении необоснованных вмешательств чиновников в бизнес и сведении к минимуму теневой экономики. Глава государства дал конкретные поручения по этим направлениям. Министерство экономики должно будет вести еще более эффективную, широкую и совершенную работу. В 2019 году перед нашей страной стоят новые задачи, и формирование новой структуры важно с точки зрения выполнения этих поставленных задач", - отметил эксперт.

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