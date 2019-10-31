AccessBank опубликовал финансовые показатели за третий квартал 2019-го года.

За квартал активы банка достигли 824.276 млн. манатов, показав рост на 12,629 млн. манатов.

Кредитный портфель AccessBank-а также продемонстрировал рост. Если на конец июня чистый кредитный портфель банка составлял 473.349 млн. манатов, то в третьем квартале этот показатель достиг 498.979 млн. манатов, что говорит о приросте на 25.630 млн. манатов. Без учета резервов по покрытию возможных потерь по кредитам, совокупный портфель банка составляет 607,186 млн. манатов. Стоит отметить, что 99.7% кредитов выдано в манатах.

Самый значительный рост в течение квартала продемонстрировал депозитный портфель. Так, депозитный портфель банка вырос на 31.363 млн. манатов - до 646.713 млн. манатов. Кстати, депозитный портфель банка продолжает обновлять исторический максимум. Особо хотим отметить, что с начала текущего года портфель вырос на 145.575 млн. манатов.

Анализ финансового отчета показывает, что прогнозы менеджмента банка оправдывают себя. Так, банк продолжает работать с операционной прибылью. На конец третьего квартала операционная прибыль банка составляет 14.234 млн. манатов. AccessBank также сохраняет доходность. По сравнению со вторым кварталом в третьем квартале доходы банка составили 59.992 млн. манатов, что говорит о приросте на 14.141 млн. манатов.

В настоящее время совокупный капитал банка равен 74.121 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манатов) на 24,121 млн. манатов.

На конец сентября коэффициент мгновенной ликвидности банка составил 82.95%, что выше нормы (30%) примерно в 2.8 раза.

Комментируя финансовые показатели банка, председатель правления AccessBank-а Анар Гасанов отметил: "Позитивная динамика основных финансовых показателей говорит о том, что AccessBank продолжает оставаться надежным финансовым партнером клиентов. Приятно видеть, что все большее количество клиентов выбирают AccessBank как своего основного финансового партнера. Оставаясь верными нашей миссии, мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку микро, малому и среднему предпринимательству, в том числе агро сектору, которые являются драйвером развития экономики страны. Отмечу, что с начала текущего года AccessBank выделил предпринимателям, работающим в аграрном секторе, примерно 86 млн. манатов, из которых почти 80 млн. приходится на долю регионов. Мы и впредь продолжим оказывать всестороннюю поддержку развитию малого и среднего бизнеса с использованием новых технологий".

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