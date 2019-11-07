"За последние годы число посетивших Азербайджан туристов из Мексики увеличилось на 20%".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в беседе с журналистами сказал посол Мексики в Азербайджане Хуан Родриго Лабардини Флорес.

По словам посла, число азербайджанских туристов, посетивших Мексику, возросло на 10%.

"Между нашими странами созданы прочные экономические связи. К примеру, из Мексики ввозят в Азербайджан текилу, и в импорте этого продукта наблюдается увеличение. Так, в 2016 году в страну было ввезено 5 грузовиков с текилой, но в последние годы этот показатель исчисляется тысячами", - отметил посол.