Необходимо ориентироваться на долгосрочный потенциал нефти и газа, вместе с тем активно инвестировать в эту отрасль, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Отвечая на вопрос журналистов, довольна ли ОПЕК текущим уровнем инвестиций в сектор разведки и добычи, он сказал: "Совершенно нет".



"Мы хотим донести до инвесторов, что они должны ориентироваться на долгосрочную перспективу. Они не должны смотреть на S&P и строить свои инвестрешения на этом", - сказал Баркиндо в кулуарах международной выставки и конференции нефтяной промышленности ADIPEC-2019.



"Сейчас время инвестировать, потому что даже если вы посмотрите на S&P и другие индексы, вы увидите, что все нефтяные и газовые активы недооценены", - подчеркнул генсек ОПЕК.

Он также отметил, что Saudi Aramco выбрала отличное время для проведения первичного публичного размещения (IPO) своих акций.



"Я думаю, IPO Aramco будет очень успешным... Если бы у меня были деньги, я бы купил", - сказал Баркиндо.



3 ноября саудовское управление по рынку капитала одобрило публичное размещение акций Saudi Aramco. IPO должно состояться на саудовской бирже Tadawul.



Ценовой диапазон и количество акций, которые предполагается продать, Saudi Aramco пока не раскрывает. Проспект эмиссии, как ожидается, будет представлен 9 ноября. Сбор заявок завершится 4 декабря, торги начнутся 11 декабря, такие данные ранее приводил телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Стоимость компании в ходе IPO изначально оценивалась примерно в $2 трлн, однако банкиры настаивали на более низкой цене, и им даже удалось убедить власти королевства.



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