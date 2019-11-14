Агентство по развитию МСБ Азербайджана организовало общественное обсуждение по финансированию предпринимателей - ФОТО
Сегодня при организации Общественного совета при Агентстве развития малого и среднего бизнеса (МСБ) прошел очередной Форум, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В работе форума, организованном на тему "Прозрачность в выходе на финансовые рынки субъектов малого и среднего бизнеса: существующая ситуация и перспективы", принимали участие представители Агентства по развитию МСБ, Центрального банка, Палаты надзора над финансовыми рынками, Ассоциации банков, а также различных банков, небанковских кредитных организаций и кредитных союзов, НПО.
На Форуме обсуждались актуальные вопросы по выходу на финансовые рынки субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, услугам, финансовых организаций, традиционным и альтернативным механизмам финансирования, предлагаемыми государственными и частными структурами, а также дана информация, интересующая предпринимателей.
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