https://news.day.az/economy/1175613.html Парламент Азербайджана принял поправки в Налоговый кодекс
Парламент Азербайджана принял поправки в Налоговый кодекс
Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Проект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
Информируя об изменениях, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде отметил, что по охвату и масштабу данные поправки в Налоговый кодекс являются очень важными преобразованиями в истории Азербайджана.
По его словам, в целом в Кодекс планируется внести 162 изменения, которые являются фундаментальными с точки зрения экономического развития Азербайджана.
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