Иран - одна из стран, в которой сохранились самые низкие цены на бензин в мире. На протяжении многих лет Иран смог сохранить свои позиции, поэтому среднемесячная зарплата здесь была выше, чем в других странах.

Об этом сказал депутат Али Масимли, комментируя Musavat.com недавние события в Иране, передает Day.Az.

Масимли отметил, что если в ближайшее время США не снимут санкции с Ирана, ситуация вряд ли улучшится, так как цена бензина в любой стране - очень чувствительный вопрос. Повышение цен на бензин может привести к подорожанию продуктов питания и промышленных товаров и услуг.

Касаясь вопроса о том, как повышение цен на бензин в Иране скажется на Азербайджане, Масимли ответил, что согласно прошлогодней статистике, более 400 миллионов долларов, или около 4%, импорта Азербайджана пришлось на Иран.

Резкий рост цен на бензин в Иране, безусловно, усилит инфляцию в этой стране. Это, в свою очередь, может привести к повышению цены товаров, экспортируемых из Ирана в Азербайджан. Если после этих событий национальная валюта Ирана начнет падать, то рост цен на экспортируемые товары будет незначительным. Это может снизить конкурентоспособность иранских товаров как с точки зрения качества, так и с точки зрения цены.