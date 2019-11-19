Азербайджан в январе-сентябре 2019 года импортировал шоколада на сумму 30 млн. 418 тысяч долларов. Об этом, как передает Day.Az, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"В январе-сентябре Азербайджан импортировал 12,164 тыс. тонн шоколада на сумму $30 млн 418,78 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года импорт в количественном выражении увеличился на 6,9%, в стоимостном - на 13%", - отметили в правительстве.

Основным поставщиком шоколада в Азербайджан являлась Россия. В частности, за 9 месяцев 2019 года из РФ импортировано 8,802 тыс. тонн шоколада (рост на 16,9%) на сумму $20 млн. 469,29 тыс. (рост на 22,3%). В целом, на РФ пришлось 72,3% импорта шоколада в Азербайджан за январь-сентябрь 2019 года.

Другим крупным поставщиком шоколада в Азербайджан является Украина. В течение января-сентября из Украины импортировано 1,558 тыс. тонн продукции на сумму $2 млн 900,56 тыс.

В тоже время Азербайджан в январе-сентябре экспортировал 1,5 тыс. тонны шоколада (рост на 24,2%) на $3 млн 156,22 тыс. (рост на 21,4%). При этом экспорт в Россию составил 835,33 тонн (рост на 46,44%) на $1 млн 789,52 тыс. (рост на 48,7%).