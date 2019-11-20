Сроки выдачи разрешения на работу иностранцам и лицам без гражданства в Азербайджане изменены, в соответствии с изменением государственной пошлины. Теперь это разрешение можно будет получить за 10 рабочих дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим сделаны поправки в "Административный регламент приема обращения и документов по получению разрешения на работу для оплачиваемой трудовой деятельности иностранца и лица без гражданства на территории Азербайджана" Коллегии Государственной миграционной службы.

Согласно изменениям, электронные услуги будут оказываться не за 23 рабочих дня, а срок будет меняться в зависимости от оплаченной государственной пошлины, согласно закону "О государственной пошлине".

Согласно прежнему регламенту, госпошлина по получению разрешения на работу для оплачиваемой трудовой деятельности иностранца и лица без гражданства на территории Азербайджана до трех месяцев была установлена в размере 350, до шести месяцев - 600, до одного года - 1000 манатов.

Согласно новому регламенту, в зависимости от размера оплаченной госпошлины, услуги будут оказываться за разные сроки. Таким образом, чтобы по истечению 10 рабочих дней получить разрешение на работу до трех месяцев, необходимо будет оплатить госпошлину в размере 700, до шести месяцев - 900, до одного года - 1400 манатов. А чтобы получить указанное разрешение по истечению 15 рабочих дней необходимо заплатить госпошлину в размерах 500, 700 и 1200 манатов соответственно.

Новое решение вступило в силу 16 ноября.