Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выступил на мероприятии "Контракт века: Успешная деятельность в течение 25 лет", организованном Каспийским политическим центром (Caspian Policy Center) в Вашингтоне, при участии правительственных чиновников и деловых кругов из США, Азербайджана и других стран Каспийского региона, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики, передает Day.Az.

"За 25 лет реализации проектов в нефтегазовом секторе доходы составили 146 миллиардов долларов", - отметил министр.

Шахбазов сказал, что высоко расценивает партнерские взаимоотношения с зарубежными энергетическими компаниями и долговременную поддержку США в реализации энергетической политики Азербайджана.

"Сумма инвестиций в нефтегазовую сферу Азербайджана составила более 100 миллиардов долларов, а объем полученных доходов - 146 миллиардов долларов. До сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) было добыто 496 миллионов тонн нефти и 163 миллиарда кубометров газа", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что США всегда оказывали постоянную поддержку в энергетических инициативах Азербайджана, а энергетический сектор всегда носил стратегический характер во взаимоотношениях между Азербайджаном и США.

"Мощная политическая поддержка США сыграла весомую роль в реализации проекта по энергетической безопасности - "Южного газового коридора", - напомнил Шахбазов.

Парвиз Шахбазов также отметил, что ранее президент США Дональд Трамп назвал проект "Южного газового коридора" вершиной сотрудничества США и Азербайджана в сфере энергетики.

Отметим, что на мероприятии "Контракт века: Успешная деятельность в течение 25 лет" приняли участие помощник Госсекретаря США по энергоресурсам Френсис Фаннон, заместитель энергосекретаря США Марк Менезес, а также представители энергетических компаний и государственные чиновники из стран Каспийского региона.

"Контракт века" - крупномасштабный международный договор, подписанный 20 сентября 1994 года в Баку между 11 крупными компаниями, специализирующимися на добыче нефти и представляющими восемь государств мира, о совместной разработке трёх нефтяных месторождений - "Азери", "Чыраг" и "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря. В виду его высокой значимости договор получил название "Контракт века".

"Контракт века" вошёл в список самых крупных соглашений в истории независимого Азербайджана, как по количеству углеводородных запасов, так и по общему объёму предполагаемых инвестиций.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции после выхода на плановую мощность. В ограниченном объеме поставки начались летом 2018 года.