Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста двадцать шестого ноября составила 68,20 доллара за баррель, что на 0,47 доллара больше предыдущего показателя, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 66,64 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем больше на 0,44 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,01 доллара за баррель, что на 0,24 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, двадцать шестого ноября составила 65,01 доллара за баррель, что на 0,43 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на двадцать седьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.