Открытие второй фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP) - важное событие для Азербайджана, поскольку полная пропускная способность трубопровода в 16 миллиардов кубометров газа означает коммерческую прибыль для страны. Об этом сказала Trend директор Eurasia Analytics Гюльмира Рзаева, комментируя вопрос относительно открытия второй фазы TANAP, передает Day.Az.

Она отметила, что данное событие также показывает то, что консорциум TANAP укладывается в сроки, отсюда следует, что газопровод будет транспортировать газ в Турцию, а также в страны Европы из Азербайджана своевременно.

"С конца июня прошлого года газ уже транспортируется на турецкий рынок, в город Эскишехир", - напомнила эксперт.

Она подчеркнула, что TANAP следует рассматривать в сегменте Южного газового коридора.

"Что касается Трансадриатическиго газопровода (TAP), то согласно контракту, данный трубопровод должен начать функционировать до октября 2020 года", - заявила эксперт.

Она также добавила, что на данный момент есть большая заинтересованность компаний, именно тех регионов, которые хотят транспортировать свой газ через TAP.

"После маркет-теста (исследование рынка в долгосрочной перспективе, какой будет потребность в газе, в Италии и других странах, куда транспортируется газ) TAP, было решено увеличить пропускную способность газопровода с 10 миллиардов кубометров газа до 20 миллиардов", - обратила внимание Рзаева.

Она объяснила это тем, что Европе нужен азербайджанский газ, Европа хочет диверсифицировать источники газа, она не хочет зависеть от одного поставщика, a Южный газовый коридор полностью отвечает этим требованиям.

"Потребность в азербайджанском газе в Европе будет сохраняться еще долгое время. Азербайджанский газ будет играть важную роль особенно в Восточной и Юго-Восточной Европе, а также в будущем на Балканах и в Центральной Европе", - подытожила Гюльмира Рзаева.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.