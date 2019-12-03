Самый молодой мобильный оператор страны - Nar - учавствует в 25-ой Международной выставке Телекоммуникационных и Информационных Технологий - "BakuTel-2019". Всегда отличающийся своими клиентонаправленными решениями и новинками Nar, встречает посетителей на юбилейной выставке с интерактивным стендом.

Nar предоставляет возможность абонентам учавствовать в конкурсе, загрузив приложение "Nar+", позволяющее управлять аккаунтом еще легче. Победители конкурса, проводимого в течение всей выставки, будут объявлены в конце каждого дня и награждены современными смартфонами. Одной из особенностей стенда, привлекающих внимание, является представление интрересных активити, воплощающих в себе высокое качество сети Nar. Так, каждый участник выставки получает шанс протестировать игры виртуальной реальности в специально отведенной закрытой зоне. Помимо этого, посетители также могут прямо на месте протестировать сеть 4G.

Мобильный оператор приглашает всех к стенду Nar с 3-6 декабря в Баку Экспо Центр на 25-ую Международную выставку "BakuTel-2019".

Компания "Azerfon" (торговая марка "Nar") начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка "Nar" была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью."Nar" - первой в стране запустил в эксплуатацию технологию 3G и предоставил в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети "Nar" охватывает 93% территории страны (за исключением оккупированных земель) и более 8600 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.