Азербайджан и Россия подписали программу сотрудничества в агропромышленном комплексе (АПК) на 2020-2022 годы. Об этом сообщает Trend с состоявшейся в Баку церемонии подписания, передает Day.Az.

От Азербайджана документ подписал сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, вице-премьер Шахин Мустафаев.

От России документ подписал сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, министр экономического развития России Максим Орешкин.

Напомним, что сегодня в Бакинском бизнес-центре проходит 18-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.