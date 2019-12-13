Открытым акционерным обществом (ОАО) "Азерэнержи" введена в эксплуатацию новая малая гидроэлектростанция (МГЭС) на территории 400-мегаватной электростанции "Шимал-2" в Шувалане, обладающей самым высоким коэффициентом полезного действия в регионе Южного Кавказа, сообщает Trend со ссылкой на ОАО, передает Day.Az.

"Шимал-2" была введена в эксплуатацию в сентябре текущего года. Ранее вода, поступающая из Каспия, для охлаждения конденсатора и оборудования паровых турбин возвращалась обратно, а сейчас эта вода поступает в новую МГЭС, где с помощью кинетической энергии воды перерабатывается в электроэнергию. Строительство МГЭС было осуществлено местными специалистами, а в процессе монтажа участвовали и зарубежные эксперты. Вся работа длилась всего несколько месяцев.

За год, МГЭС мощностью в 300-киловатт, будет выработано около 2,5 миллиона киловатт в час электроэнергии, которая будет использована для собственных нужд электростанций "Шимал-1" и "Шимал-2". Сэкономленный объем электроэнергии, который раньше был использован для собственных нужд станций, будет направлен в общую энергосистему.

Отметим, что аналогичная практика будет внедрена на территории и других электростанций. Уже запланировано строительство малой гидроэлектростанции на территории электростанции "Джануб".