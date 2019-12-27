Отец медицины Гиппократ говорил: "Пусть ваша пища будет вашим лекарством...". В последние годы идеи и советы Гиппократа подтверждены полностью. Естественно, что здоровье - это капитал, данный человеку природой изначально, потеряв который, трудно вернуть обратно. Но, при этом, здоровье человека в значительной степени определятся той средой, в которой он вынужден жить.

Данные Всемирной организацией здравоохранения, свидетельствуют о том, что:

не менее 50% здоровья человека зависит от образа жизни;

20% приходится на наследственность;

20% - на влияние внешней среды;

10% - на факторы, зависящие от здравоохранения.

То есть, не следует ждать чуда от медицины - человек сам создает себе здоровье, а врачи являются, к сожалению, лишь помощниками.

Сегодня мы наблюдаем бурное развитие во всем мире производство органических продуктов питания. Например, в Европе только за последний год этот рынок вырос на 13%. В будущем в этом секторе сельского хозяйства ожидается еще более активный рост. Но как вырастить чистые продукты? Производство сельскохозяйственных культур прежде всего, зависит от качества почвы. Почва - основное средство сельскохозяйственного производства. Вместе с тем, обладая способностью поглощать и удерживать в себе различные загрязняющие вещества, связывая их химическим и физическим путем, почва тем самым служит своеобразным фильтром, предотвращающим поступление этих соединений в природные воды, растения и далее по пищевым цепям в животные организмы и человека.

Людям жизненно важно получать достаточное количество питательных веществ, необходимых для построения и нормального функционирования организма. Следует помнить, что вместе с компонентами пищи человек получает также вещества, которые могут быть как полезными, так и вредными для его развития. Рост городов и развитие промышленности приводят к существенному увеличению количества отбросов, которые вызывают загрязнение почвы, воздуха и грунтовых вод, может стать причиной многих заболеваний, нередко, приводящие к летальному исходу. Недостаток или избыток микроэлементов в почве приводит так же к их недостатку у растений, животных и у человека.

Издавна человек стремился получать максимальное количество урожая и использовал для этого самые разные ухищрения. Однако если в давние времена способы воздействия на почву сводились к хитростям обработки и внесением некоторых органических удобрений, то сегодня методы воздействия на почву вышли на абсолютно другой уровень. Для выращивания различного рода культур сегодня широко используются самые различные минеральные удобрения, которые приводят к накоплению ядовитых веществ во всех слоях почвы.

Сырьё, используемое для производства минеральных удобрений, содержит стронций, уран, цинк, свинец, кадмий и прочее, извлечь которые технологически сложно. Как примеси, эти элементы входят в суперфосфаты, в калийные удобрения. Наиболее опасны тяжёлые металлы: ртуть, свинец, кадмий. Последний разрушает эритроциты в крови, нарушает работу почек, кишечника, размягчает ткани. В состав суперфосфата входит также фтор в количестве 1-5%, и его концентрация может достигать 77,5 мг/кг, вызывая различные болезни со стороны гепатобилиарной, почечной,кроветворной систем. Нитраты способствуют повышенному показателю холестерина, провоцируют снижение белка в организме.Нитраты провоцируют раковые опухоли в организме человека, в особенности страдает желудочно-кишечный тракт, щитовидная железа и т.д.

Современные тенденции таковы, что людям необходимо свести к минимуму использование столь вредных для почвы и организма человека веществ и предпочесть воздействовать на повышение урожайности другими методами.

Главное достоинство органических удобрений в том, что они не только содержат сбалансированное количество питательных элементов, которые поступают в почву по мере разложения органического вещества, но и существенно улучшают физические свойства почвы.

В состав органических удобрений входят только натуральные компоненты. Так же, как и минеральные, они содержат калий, фосфор, азот, кальций, железо, магний и так далее (практически всю таблицу Менделеева). Отличие в том, что все эти элементы природного (растительного или животного) происхождения.

Компания Sağlam nəsil - организация, производящая органическое удобрение "TOG", на основе коровьего навоза. В органическом удобрении "TOG" (биогумусе) содержится большое количество гумусовых веществ (гумат калия и гумат аммония), гуминовые кислоты и фульвокислоты, не содержатся патогенные микроорганизмы, паразиты и производные тяжелых металлов. Все питательные элементы имеют органическую структуру, что обеспечивает пролонгированное положительное воздействие удобрения - высокоэффективного и натурального средства для выращивания сельскохозяйственных культур.

На рынке органических удобрений компания - игрок молодой, но перспективный. В состав коллектива входят профессора и кандидаты наук, являющимися ведущими специалистами в области сельскохозяйственной науки и биотехнологии.

Азербайджанский рынок органических удобрений пока только зарождается. Стимулом для становления рынка должен стать растущий спрос со стороны конечных потребителей "чистых" товаров. Другими факторами развития этой индустрии являются разработка и внедрение современного оборудования для переработки органических отходов, переход на решение экологических проблем в целом. Многолетние сравнительные испытания ведущих научных институтов различных стран показали, что затраты на органические удобрения не превосходят расходы на минеральные. Более того, пролонгированное на несколько лет их полезное воздействие на почву позволяет сельхозпредприятиям добиться значительной экономии денежных средств при одновременном улучшении качества земли и повышении урожайности. Чтобы был эффект, недостаточно просто купить и разбросать по полям предприятия компост - необходимо грамотно, полноценно и системно внедрять новые "зеленые" агроприемы и технологии, за которыми будущее азербайджанского сельского хозяйства.