https://news.day.az/economy/1194949.html Nar увеличил количество 4,5G базовых станций на 60% (R)

Nar увеличил количество 4,5G базовых станций на 60% (R)

Экономика, 17 января 2020 15:45 212

Нацеленный на предоставление населению высококачественной и скоростной сети Nar опубликовал отчет по проведенной работе для расширения пропускной способности сети за 2019 год. Мобильный оператор установил более 1055 базовых станций с технологией 4G/4,5G. Тем самым, Nar увеличил число базовых станций с технологией 4G/4,5G на более чем 60%, доведя количество станций до 2779. За прошедший год мобильный оператор установил более 230 станций с технологией 3G и на данный момент число базовых станций с технологией 3G достигло 2854.

За 2019 год Nar увеличил географическое присутствие 4G/4,5G базовых станций на 245%, охваченность населения же увеличилась на 80%. На данный момент, благодаря функционированию более чем 8700 базовых станций Nar оказывает свои высококачественные услуги более чем 2,3 млн абонентов.

Отметим, что, помимо Баку и Абшеронского полуострова, Nar уделяет особое внимание обеспечению регионов качественной сетью. Мобильный оператор добился установления базовых станций с технологией LTE-A в 54 регионах страны. Сегодня даже жители далеких сел имеют возможность воспользоваться высококачественной 4G-сетью Nar. На долю пользователей 4G/4,5G в Баку приходится 67%, а на долю регионов 33%. 

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Facebook отказался от плана размещать рекламу в WhatsApp - за одним исключением 15:58, Технологии 108
Баку могут присвоить звание Города трудовой славы 15:49, Общество 229
Nar увеличил количество 4,5G базовых станций на 60% (R) 15:45, Экономика 213
Растет число Домов Азербайджана за рубежом 15:41, Общество 234
Медведев и Мишустин провели встречу с членами правительства 15:38, В мире 249
В Таиланде выявлен второй заболевший новым типом коронавируса 15:33, В мире 275
В Ереване застрелен бывший глава госбезопасности Армении 15:26, Политика 346
Изменен состав медиа-группы, функционирующей при ЦИК Азербайджана 15:18, Политика 331
Меркель встретится с Эрдоганом в Стамбуле 15:15, В мире 377
В Баку изменится схема движения ряда автобусов 15:07, Общество 574
В Азербайджане от пищевых отравлений пострадали сотни человек - ЦИФРЫ 14:59, Общество 514
В Азербайджане ужесточат меры против виновников массовых отравлений 14:55, Общество 497
НАТО открыла в Италии первую систему беспилотной авиаразведки 14:52, В мире 477
Резолюция Европарламента стала жестким ударом по пустым амбициям Армении - Фикрет Садыхов 14:48, Политика 558
Партия "Ени Азербайджан" отказалась от бесплатного телеэфира в рамках предвыборной кампании 14:46, Политика 476
В Азербайджане будут созданы пункты контроля импорта 14:43, Экономика 533
Закир Гасанов провел переговоры с личным представителем действующего председателя ОБСЕ 14:31, Политика 545
В Баку будет пасмурно и ветрено 14:26, Общество 1
Названы сроки открытия станции метро "Джафар Джаббарлы" 14:23, Общество 814
Тела всех граждан Украины, погибших при крушении Boeing, идентифицированы 14:18, В мире 624
Niderlandda keçirilən turizm sərgisində işğal olunmuş torpaqlarımızla bağlı təxribat 14:13, Azərbaycanca 673
Азербайджан упростит экспорт пищевых продуктов 14:10, Экономика 649
Хикмет Гаджиев: Азербайджан активно участвует в Давосском экономическом форуме 14:05, Экономика 666
Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело масштабные проверки в детсадах 14:02, Общество 736
20 января в Баку будет частично ограничено движение автотранспорта 14:00, Общество 735
В Азербайджане подготовлен законопроект "О пищевой безопасности" 13:51, Общество 733
В бакинском метро открылась фотовыставка "30 лет кровавой истории 20 Января" - ФОТО 13:46, Культура 736
Столкновение 25 машин в России попало на камеры - ВИДЕО 13:42, В мире 1 024
SOCAR восстановила сотни гектаров земли, загрязненной нефтью - 13:38, Экономика 794
Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным 13:34, В мире 865
Облигации SOCAR принесли своим владельцам более 1 млн дохода 13:24, Экономика 837
В бакинском метро будет улучшена система вентиляции 13:20, Общество 990
Агентство пищевой безопасности Азербайджана отказало в регистрации сотням субъектов предпринимательства 13:16, Экономика 845
Азербайджан и Пакистан обсудили развитие военного сотрудничества - ФОТО 13:13, Политика 851
Хикмет Гаджиев: ЕС решительно и однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана 13:10, Политика 880
На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО 13:07, Общество 993
В одном из районов Баку реконструируются дороги - ФОТО 13:04, Общество 1 023
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело опросы среди 6 тыс. субъектов 13:01, Экономика 890
Хикмет Гаджиев: Армянская сторона выступает с абсурдными заявлениями 12:58, Политика 982
Современный Баку поразит своей красотой и великолепием любого туриста - Новозеландское издание - ФОТО 12:55, Туризм 1 208
На Филиппинах 14 городов закрыли для местных жителей 12:50, В мире 984
Это часть армянской государственной политики - эксперт о закрытии российских каналов в Армении 12:46, Политика 1 257
Маск назвал трагедией разработку ракеты SLS 12:40, Технологии 1 010
Ариф Гулиев: Трагедия 20 Января была невиданным в истории актом агрессии и геноцида 12:34, Политика 1 028
В России нашли изумруд весом 0,5 кг 12:31, В мире 1 125
США ищут пути финансирования бюджетного дефицита 12:27, В мире 1 081
Microsoft сделает свой "углеродный след" отрицательным за 10 лет 12:23, Технологии 1 003
В Баку пройдет концерт "Путешествие в наш мир мугама" 12:18, Культура 1 027
Названы сроки очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении 12:14, Политика 1 066
Трамп официально выдвинул кандидатуры Уоллера и Шелтон в совет управляющих ФРС США 12:10, В мире 1 102
Премьер Украины подал в отставку 12:06, В мире 1 259
Хафиз Пашаев: День 20 Января сыграл очень важную роль в становлении независимости - ВИДЕО 12:03, Политика 2 618
SpaceX запланировала катастрофу одной из своих ракет 12:01, Технологии 1 101
В Баку откроется новая станция метро 11:57, Общество 4 643
Рамзану Кадырову предложили высокую должность 11:54, В мире 2 005
В бакинском метро появятся новые вагоны - НАЗВАНА ДАТА 11:50, Общество 1 662
Эльмар Мамедъяров: Трагедия 20 Января - один из самых кровавых актов агрессии против азербайджанского народа 11:47, Политика 1 141
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США 11:43, В мире 1 279
Хикмет Гаджиев: Еще не поздно лишить Горбачева Нобелевской премии мира 11:39, Политика 1 346
США теряют звание самого надежного заемщика 11:35, В мире 1 272
Из Армении выживают российские телеканалы - новая волна русофобии 11:30, Политика 1 548
В США неизвестные открыли огонь по посетителям парикмахерской, есть раненые 11:20, В мире 1 172
Армянские летчики оставили армию без авиатоплива 11:11, В мире 1 490
Еще один регион Азербайджана обеспечат высокоскоростным интернетом 11:05, Технологии 1 408
В Азербайджане реконструирована еще одна дорога - ФОТО 11:00, Общество 1 642
Отрадно видеть участие в парламентских выборах в Азербайджане большого количества кандидатов - посол США 10:57, Политика 1 335
В Израиле почтили память жертв трагедии 20-го января - ФОТО 10:53, Общество 1 473
Китай временно закроет границу с Кыргызстаном 10:34, В мире 1 527
Капитализация Alphabet достигла триллиона долларов 10:29, В мире 1 491
В Японии будет остановлен реактор АЭС 10:20, В мире 1 533
На крупном проспекте в Баку снижен скоростной лимит 10:16, Общество 1 892
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 10:13, Политика 1 891
В Азербайджане будут регистрировать всех экскурсоводов 10:10, Туризм 1 669
Азербайджанская нефть подорожала 10:07, Экономика 2 228
Индийский спутник связи успешно выведен на орбиту 10:04, В мире 1 562
Sevilən yerli markaların istehsal edildiyi Bakı Qida və Yağ Fabrikinə ziyarət təşkil edildi - FOTO (R) 10:00, Azərbaycanca 1 459
В Баку попал в аварию автобус со школьниками, есть пострадавшие 09:55, Общество 4 674
Названо число зарегистрированных в Азербайджане кандидатов в депутаты 09:52, Политика 1 705
В Китае заявили об уверенном сохранении статуса второй экономики мира 09:49, В мире 1 623
Почти 200 тысяч человек протестуют во Франции из-за социальной реформы - ВИДЕО 09:45, В мире 1 727
Общее число задержанных демонстрантов в Гонконге превысило 7 тыс. 09:40, В мире 1 646
Проект TANAP стал важнейшей стратегической инициативой Азербайджана последних десятилетий - Питер Тейс специально для Day.Az 09:38, Экономика 1 755
В Азербайджане подорожали эти драгметаллы 09:34, Экономика 1 719
Пентагон просят профинансировать строительство стены на границе 09:30, В мире 1 694
Назначен прокурор одного из районов Азербайджана 09:23, Общество 2 084
В Японии почтили память погибших 25 лет назад от землетрясения в Кобе 09:18, В мире 1 727
Население Китая стремительно растет 09:11, В мире 1 933
Эр-Рияд выплатил Вашингтону первые $500 млн за размещение войск в королевстве 09:05, В мире 1 839
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса 09:00, В мире 1 825
Швейцария поможет Азербайджану увеличить свой транзитный потенциал - ЗАЯВЛЕНИЕ 08:31, Экономика 2 103
Джаван Зейналлы: За годы независимости Азербайджану удалось заявить о себе на весь мир, продемонстрировать все богатство нашей культуры 08:20, Политика 2 041
Facebook опроверг сообщения о важном изменении в Instagram 07:30, Технологии 2 188
Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing 07:16, В мире 2 320
Началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты Милли Меджлиса 07:10, Политика 2 346
ЕС может оспорить торговое соглашение США и Китая 00:45, В мире 3 918
В ООН сообщили о самом сильном замедлении роста мирового ВВП за 12 лет 00:15, В мире 4 206
ЕС может отправить контингент в Ливию - премьер Италии 16 января 23:34, В мире 4 114
Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой 16 января 22:33, В мире 4 329
Шамкирская битва спасла тысячи азербайджанцев, поэтому она вызывает истерику у армян - Историк о событиях 1918 года 16 января 22:23, Политика 5 620
В Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек - угроза теракта 16 января 22:20, В мире 4 914
В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак 16 января 22:07, В мире 4 452
Секретарь Союза журналистов России Джазоян заговорил об "упругости армянского кода" 16 января 21:37, Политика 5 500
Азербайджан заработал больше 400 млн. на таможенных пошлинах - за 1 месяц 16 января 21:35, Экономика 4 848
Опубликовано официальное изображение Huawei P40 - ФОТО 16 января 21:27, Технологии 4 586
Погода сжалилась над горящей Австралией: начались проливные дожди - ВИДЕО 16 января 21:18, В мире 6 721
Toyota вложила рекордную сумму в стартап, создающий электрическое аэротакси 16 января 21:05, Технологии 4 580
В Европе предложили создать новый союз с Россией 16 января 21:00, В мире 4 716
Из коробки iPhone уберут бесплатные наушники 16 января 20:57, Технологии 4 725
Турагентствам Азербайджана рекомендовано продвигать семейный и студенческий туризм 16 января 20:55, Туризм 4 557
После мятежа сотрудников управления Службы разведки Судана ее глава подал в отставку 16 января 20:53, В мире 4 527
Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за сбитый украинский самолет 16 января 20:49, В мире 4 666
В ООН заявили о значительном улучшении обстановки в Йемене 16 января 20:45, В мире 4 508
Госагентство обязательного медстрахования Азербайджана внесло ясность в вопрос совместного финансирования 16 января 20:40, Общество 5 280
Bu şəxslərin maaşları 50 faiz artırıldı 16 января 20:36, Azərbaycanca 6 079
Компартия Греции призвала аннулировать оборонное соглашение с США 16 января 20:33, В мире 4 568
Египет объявил о создании семью странами газового форума 16 января 20:25, В мире 4 640
Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву 16 января 20:20, В мире 4 563
На крупном проспекте в Баку образовалась большая пробка из-за ДТП - ФОТО 16 января 20:11, Общество 5 485
Tanınmış azərbaycanlı jurnalist Medvedevlə bağlı xatirələrini bölüşdü 16 января 20:08, Azərbaycanca 4 880
Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра РФ 16 января 19:56, Политика 4 633
Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в сфере ИКТ 16 января 19:48, Экономика 4 704
Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности 16 января 19:36, В мире 4 690
Германия выплатит €40 млрд регионам и компаниям, пострадавшим от отключения угольных электростанций 16 января 19:23, В мире 4 726
Bakı metrosunda həyəcanlı anlar - Eskalator dayandı - VİDEO 16 января 19:21, Azərbaycanca 5 299
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму 16 января 19:17, Экономика 4 823
В YARAT презентовали фильм о музыкальной терапии «Диалоги с Зулейхой» - ФОТО 16 января 19:10, Культура 5 112
Названа причина посадки российского самолета на недостроенную полосу вблизи аэропорта 16 января 19:02, В мире 5 082
В Евросоюзе рассказали о тоске по Великобритании после Brexit 16 января 18:55, В мире 4 896
В Вене представили оригинальные азербайджанские ковры на актуальные темы - ФОТО 16 января 18:47, Культура 5 020
ЦБ Турции снизил процентную ставку сильнее, чем ожидалось 16 января 18:35, В мире 5 077
В одном из районов Баку завтра будут перебои в электроснабжении 16 января 18:24, Общество 6 901
Дональд Трамп заявил, что США заключили с Китаем "одну из величайших сделок" в истории 16 января 18:17, В мире 5 105
В парламенте Ирана обсудят меры, направленные против влияния США 16 января 18:10, В мире 5 072
В Азербайджане завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты 16 января 18:04, Политика 5 150
В Германии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие 16 января 18:00, В мире 5 086
Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева 16 января 17:56, В мире 5 230
ЦИК Азербайджана внес ясность в вопрос регистрации кандидатов в депутаты несколькими избирательными округами 16 января 17:46, Политика 5 076
Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером 16 января 17:42, В мире 5 337
Вниманию желающих досрочно окончить среднюю школу 16 января 17:38, Общество 5 671
Талибан предложил США временное перемирие 16 января 17:33, В мире 5 181
В Баку состоится концерт "Легендарные рок-хиты" 16 января 17:29, Культура 5 251
В Азербайджане запустили Pay Ring 16 января 17:24, Экономика 5 369
Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести 16 января 17:20, Политика 5 129
Российский самолет экстренно сел на недостроенную полосу вблизи "Домодедово" 16 января 17:17, В мире 5 390
Изменен состав Комиссии по вопросам гражданства Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА 16 января 17:16, Политика 5 272
Госдума РФ утвердила Мишустина на пост премьер-министра 16 января 17:14, В мире 5 281
В Раде Украины создали группу по межпарламентским связям с Азербайджаном 16 января 17:10, Политика 5 183
Эльбай Гасымзаде: Превращение Баку в один из самых привлекательных городов мира напрямую связано с именем Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО 16 января 17:06, Политика 14 676
Louis Vuitton купил второй по величине алмаз в истории 16 января 17:01, В мире 5 367
В структуре Центробанка Азербайджана произошли изменения 16 января 16:53, Экономика 5 644
Ещё новости