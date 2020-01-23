https://news.day.az/economy/1196372.html В Физули созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев - ФОТО

В Физули созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев - ФОТО

Экономика, 23 января 2020 12:00 292

При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Физулинском районе созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

В Физулинском районе были проведены мероприятия по сдаче в эксплуатацию хлебобулочных, кондитерских цехов, инкубаторов, салонов красоты, животноводческих хозяйств.

В рамках проекта "Экономическая поддержка женщин", совместно финансируемого ЕС и Программой развития ООН (ПРООН), реализуемого Общественным объединением "Социальный прогресс" и поддерживаемого Агентством по развитию МСБ, каждый из реализуемых бизнес-проектов был обеспечен оборудованием на сумму в 5000 евро.

При создании бизнеса для женщин были проведены тренинги на гендерную тематику и по развитию бизнеса, создано пять обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

Отметим, что с целью реализации вышеназванного проекта, охватывающего 2019-2020 годы, сформирована комиссия по созданию ООО с участием женских общин, отбору соответствующих бизнес-проектов, в которой представлены "Друг МСБ" по Габала-Огузскому и Физулинскому районам, ПРООН, ОО "Социальный прогресс".

Комиссия провела оценку 10 бизнес-проектов, представленных женщинами, из которых пять были выбраны для оказания поддержки.

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