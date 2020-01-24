Азербайджано-французская торгово-промышленная палата нацелена на развитие отношений между странами
Основная цель Азербайджано-французской торгово-промышленной палаты - взаимное экономическое сотрудничество и развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Францией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на деловой встрече Азербайджано-французской торгово-промышленной палаты сказала директор Палаты Зибар Гусейнова.
Она отметила, что информирующая и просветительская роль палаты влияет как на входящие в ее состав компании, так и на более широкие слои бизнес-сообщества.
Директор отметила, что палатой каждый месяц организуются официальные мероприятия, нацеленные на актуальные вопросы, по которым компаниям-членам палаты предлагается помощь в развитии бизнеса через свою платформу.
Торгово-промышленная палата Азербайджана и Франции действует с 2016 года. В настоящее время Палата имеет более 60 местных, французских и международных компаний-членов.
Напомним, сегодня в Баку проходит деловая встреча Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты.
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