Standard & Poor's подтвердило кредитный рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В", со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

Данный рейтинг отражает внушительные внешние активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана, налогово-бюджетную политику и низкий государственный долг страны, отмечается в отчете агентства.

По мнению S&P, стабильный рейтинговый прогноз - показатель сбалансированности рисков в текущем году. Эксперты агентства допускают, что рейтинг Азербайджана может быть повышен: это произойдет в случае ускоренного роста государственных бюджетных активов, что приведет к увеличению профицита платежного баланса страны.

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